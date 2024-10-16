Почему нам нужна ответственность родителей за плохое поведение детей

Вообще нет управы. А если ребенок терроризирует класс, скандалит, включает телефон, то учитель еще и получит за неумение наладить педагогический процесс. Сейчас, с запретом телефонов в классе, стало получше, раньше вообще невозможно было. У нас хорошая школа, языковая. Но один ребенок все время срывал уроки: то в телефоне сидел, то начинал на уроке звонить отцу, то прыгал, кривлялся, бросал коробки с молоком или соком о стену. Удивительно, но он из класса ушел. Уж я не знаю, каким богам молилось руководство школы, только ребенка убрали. Так вы знаете, все знакомые, кому я об этом рассказываю, нам завидуют: у них в классах такие сидят годами, вытолкать ребенка невозможно! И не предусмотрено никакого воздействия на родителей, что воспитали подобного гражданина. Помните, нам в 90-е показывали в американских фильмах бедные кварталы Нью-Йорка: как темнокожие в школе курят на уроке, слушают «бумбокс» и тушат окурки о платье учительницы? Вот, у нас уже во многих школах так. И не только с родителей спроса нет — не смей замечание ребенку сказать.