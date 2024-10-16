Проезд запрещен: большегрузам от 3,5 тонны больше нельзя будет ездить по району Снеговая Падь во Владивостоке

Дорожные знаки, оповещающие рулевых, планируют в скором времени установить по всему микрорайону. Они появятся на въездах со стороны Бородинской, Русской и трассы Седанка — Патрокл. Проезд в ограниченную зону будет разрешаться только массивному транспорту, обслуживающему предприятия.