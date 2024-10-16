Найден способ ускорить получение результатов биопсии с помощью нейросети

По словам исследователей, среди опухолей эндокринной системы щитовидная железа наиболее подвержена таким процессам. Это самая крупная эндокринная железа внутренней секреции в человеческом организме, которая играет основную роль в метаболизме, росте и развитии организма благодаря производству и выделению гормонов. Опасность рака щитовидной железы в том, что на ранних стадиях у пациентов практически не бывает жалоб, поэтому рак железы зачастую диагностируют на последних стадиях, когда важно не потерять время. Для постановки диагноза используется гистологическое исследование биопсийного или послеоперационного материала, когда у пациента берут образец ткани органа или новообразования для изучения под микроскопом. При очевидном результате заключение выдается через 7−10 дней, но в случае сомнений материал могут изучать до одного месяца.