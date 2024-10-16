Найден способ ускорить получение результатов биопсии с помощью нейросети

ПЕНЗА, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли способ ускорить получение результатов биопсии щитовидной железы с одного месяца до недели при помощи нейросети. Для ее обучения исследователи создают первую в России базу данных с описанием гистологических вариантов доброкачественных и злокачественных новообразований этой железы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нейросеть сможет заметить опухолевую клетку там, где не заметит человек. И врач-патоморфолог, зная предварительные результаты, после полной готовности гистологических препаратов будет просматривать их уже прицельно. За рабочую смену ему приходится просматривать сотни и даже тысячи препаратов. Глаз может замылиться, наша база данных — отличный помощник», — рассказала разработчик базы данных, студентка ПГУ Анна Слуцкая.
По словам исследователей, среди опухолей эндокринной системы щитовидная железа наиболее подвержена таким процессам. Это самая крупная эндокринная железа внутренней секреции в человеческом организме, которая играет основную роль в метаболизме, росте и развитии организма благодаря производству и выделению гормонов. Опасность рака щитовидной железы в том, что на ранних стадиях у пациентов практически не бывает жалоб, поэтому рак железы зачастую диагностируют на последних стадиях, когда важно не потерять время. Для постановки диагноза используется гистологическое исследование биопсийного или послеоперационного материала, когда у пациента берут образец ткани органа или новообразования для изучения под микроскопом. При очевидном результате заключение выдается через 7−10 дней, но в случае сомнений материал могут изучать до одного месяца.
«Для некоторых опухолевых процессов месяц может быть решающим. Рак будет прогрессировать, заболевание перейдет в фазу роста, появятся новые опухолевые узлы или увеличатся имеющиеся злокачественные новообразования. Очень важно понять тип опухоли как можно скорее. Это поможет подобрать эффективное лечение: операция или химиотерапия и до оперативного вмешательства, и после», — пояснила Слуцкая.
Создающаяся в Пензенском университете база данных состоит из 300 с лишним описаний гистологических препаратов с наличием злокачественных новообразований щитовидной железы, их типов (срез, мазок и т. д.), названий и других деталей. На основе этих данных и фотографий планируется обучить искусственный интеллект. Врач для постановки диагноза сможет загрузить снимки гистологического препарата, а программа выдаст вероятное заболевание. Так время пересмотра гистологических препаратов пациента сократится до одной недели, причем это время потребуется для создания и подготовки гистологических блоков и стекол, а нейросеть выдаст результат за несколько минут. «Программа идентифицирует заболевание. Искусственный интеллект поймет, где есть патология, а где норма», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры «Морфология» Медицинского института ПГУ Екатерина Комарова.
Проект молодых ученых получил поддержку конкурса «Ректорские гранты» в Пензенском государственном университете. В планах исследователей увеличить выборку гистологических препаратов и обучить искусственный интеллект, чтобы получить первую в России нейросеть, способную идентифицировать разновидности новообразований щитовидной железы.