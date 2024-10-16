С 2027 года проезд по Чусовскому мосту в Перми станет платным

По информации издания, за счет оплаты движения по Чусовскому мосту краевые власти получат около 217,3 миллионов рублей. Тарифы на проезд рассчитывались на основе анализа транспортного потока. Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 100 рублей, а для грузовых — 300.