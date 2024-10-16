С 2027 года проезд по Чусовскому мосту в Перми станет платным

С 2027 года в Перми планируют брать плату за проезд по Чусовскому мосту. Нововведение коснется только транзитного транспорта. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, за счет оплаты движения по Чусовскому мосту краевые власти получат около 217,3 миллионов рублей. Тарифы на проезд рассчитывались на основе анализа транспортного потока. Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 100 рублей, а для грузовых — 300.
К концу 2026 года строительные работы по возведению мостового перехода со всеми развязками и сопутствующими работами планируется полностью завершить.
Напомним, старый Чусовской мост ввели в эксплуатацию более 25 лет назад. После его реконструкции будут доступны четыре полосы движения.