Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые камеры фотофиксации установлены на Ленинском проспекте в Воронеже

Они появились на четырех адресах.

Источник: АиФ Воронеж

На Ленинском проспекте в Воронеже, у домов № 158/2, 160а, 172 и 172/1, установлены новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает министерство дорожной деятельности Воронежской области.

Установка камер обусловлена вступлением в силу новых федеральных правил, которые расширяют возможности размещения таких устройств. Камеры могут быть установлены на аварийно-опасных участках дорог, пересечениях с частыми ДТП, дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах, в местах запрета стоянки/остановки, и на участках дорожных работ.

Собственники дорог обязаны предоставлять в полицию полную, неизменную информацию с камер, включая данные о месте, времени фиксации, типе правонарушения и характеристиках оборудования.

ГИБДД