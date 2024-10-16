Новые камеры фотофиксации установлены на Ленинском проспекте в Воронеже

На Ленинском проспекте в Воронеже, у домов № 158/2, 160а, 172 и 172/1, установлены новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает министерство дорожной деятельности Воронежской области.
Установка камер обусловлена вступлением в силу новых федеральных правил, которые расширяют возможности размещения таких устройств. Камеры могут быть установлены на аварийно-опасных участках дорог, пересечениях с частыми ДТП, дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах, в местах запрета стоянки/остановки, и на участках дорожных работ.
Собственники дорог обязаны предоставлять в полицию полную, неизменную информацию с камер, включая данные о месте, времени фиксации, типе правонарушения и характеристиках оборудования.