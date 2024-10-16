Новые камеры фотофиксации установлены на Ленинском проспекте в Воронеже

Установка камер обусловлена вступлением в силу новых федеральных правил, которые расширяют возможности размещения таких устройств. Камеры могут быть установлены на аварийно-опасных участках дорог, пересечениях с частыми ДТП, дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах, в местах запрета стоянки/остановки, и на участках дорожных работ.