В Самарском политехе исследовали минералы для использования в аккумуляторах

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Самарского технического университета (политеха) обнаружили перспективные минералы для использования в источниках энергии новых типов. Исследованы структурные свойства 11 минералов группы ловозерита, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Структура и физические свойства природных минералов должны быть исследованы для оценки возможности их использования в промышленности и технике. В Самарском политехе изучают их применение в новых источниках энергии, в частности, в натрий-ионных аккумуляторах.
«Ученый исследовала структурные свойства 11 минералов группы ловозерита. Цель — оценить кристаллохимические возможности структур для ионной диффузии. Выяснилось, что минералы комбеит, таунендит, капустинит и золотаревит обладают низкими значениями миграционных барьеров для диффузии ионов, поэтому могут послужить основой для создания новых материалов для аккумуляторов», — говорится в сообщении.
Натрий-ионные аккумуляторы дешевле наиболее распространенных литиевых источников тока. Теоретическое исследование натрий-ионной проводимости группы минералов позволит оценить перспективность их использования.
«Многие природные минералы стали родоначальниками больших групп ионных проводников. Так, например, один из лучших катодных материалов для аккумуляторов — LiFePO4 (LFP) имеет структуру минерала оливина», — рассказала старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха Наталья Кабанова, которая провела исследование. Она заключила, что соединения ловозерита могут стать основой новых типов источников энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале CrystEngComm.