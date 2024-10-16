С вдовы умершего пенсионера пытались взыскать 13 млн тенге

«При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично. Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии, был произведен перерасчет размера пенсии с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге. 15 июля 2021 года пенсионеру была вручена претензия-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях».