Автору инициативы о налоге на бездетность поступают угрозы

Экономист Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность для женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет. По его словам, этот налог надо взимать независимо от семейного положения в размере 30- 40 тыс. рублей на пару человек. По мнению экономиста, введение подобного налога позволит восполнить траты на государственный проект по демографии. Собранные с бездетных семей средства, считает он, должны пойти на содержание ребенка в другой семье.