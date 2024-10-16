«Белгоспищепром» сказал про востребованность новогодних подарков за границей

Близнюк, говоря о том, где именно востребованы белорусские новогодние подарки, назвала Казахстан, Россию, Латвию, США, Узбекистан, а также Туркменистан. Также сообщается, что «Коммунарка» намерена выпустить около 1,5 миллионов штук новогодних подарков, а «Спартак» — 1,1 миллиона штук.