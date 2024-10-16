«Белгоспищепром» сказал про востребованность новогодних подарков за границей. Подробности озвучила заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна Оксана Близнюк, пишет БелТА.
Она заметила, что приоритетом является внутренний рынок, уточнив, что около 2,5 миллионов штук новогодних баулов пойдут на обеспечение именно белорусского потребителя.
— Вместе с тем около 100 тысяч новогодних подарков планируем экспортировать. Востребованность есть за рубежом, и мы ее видим, — уточнила представитель «Белгоспищепрома».
Близнюк, говоря о том, где именно востребованы белорусские новогодние подарки, назвала Казахстан, Россию, Латвию, США, Узбекистан, а также Туркменистан. Также сообщается, что «Коммунарка» намерена выпустить около 1,5 миллионов штук новогодних подарков, а «Спартак» — 1,1 миллиона штук.
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