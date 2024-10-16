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Новое омское министерство возглавит выходец из старого

Министром науки и высшей школы Омской области станет заместитель министра промышленности региона.

Источник: Комсомольская правда

В региональном правительстве появится новое министерство — науки и высшей школы Омской области. Новое ведомство займется реализацией профильных нацпроектов и взаимодействием с вузами.

По информации «Коммерческих вестей», ведомство возглавит ныне действующий заместитель министра промышленности и ЖКХ Омской области Бари Хаиров.

Он окончил Омский государственный институт сервиса по специальностям «Экономика и управление на предприятиях», "Прикладная информатика Баиров имеет научную степень доктора экономических наук, является автором более 200 научных работ, посвященных инновационной экономике и импортозамещению. Также у Бари Хаирова есть опыт работы в вузах.

Планируется, что новое министерство приступит к работе в следующем году.