Новое омское министерство возглавит выходец из старого

В региональном правительстве появится новое министерство — науки и высшей школы Омской области. Новое ведомство займется реализацией профильных нацпроектов и взаимодействием с вузами.
По информации «Коммерческих вестей», ведомство возглавит ныне действующий заместитель министра промышленности и ЖКХ Омской области Бари Хаиров.
Он окончил Омский государственный институт сервиса по специальностям «Экономика и управление на предприятиях», "Прикладная информатика Баиров имеет научную степень доктора экономических наук, является автором более 200 научных работ, посвященных инновационной экономике и импортозамещению. Также у Бари Хаирова есть опыт работы в вузах.
Планируется, что новое министерство приступит к работе в следующем году.