Новое омское министерство возглавит выходец из старого

Он окончил Омский государственный институт сервиса по специальностям «Экономика и управление на предприятиях», "Прикладная информатика Баиров имеет научную степень доктора экономических наук, является автором более 200 научных работ, посвященных инновационной экономике и импортозамещению. Также у Бари Хаирова есть опыт работы в вузах.