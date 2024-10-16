В Таганроге больше 150 спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Спортивные мероприятия были посвящены юбилею победы пятиборца Андрея Моисеева на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Спортсмен провел для участников соревнований мастер-класс. В Таганрог прибыли спортсмены из Краснодара, Нижнего Новгорода, Таганрога и Ростова-на-Дону.
Отметим, что в 2024 году в дисциплине «конкур» участники соревновались в последний раз.