В Таганроге больше 150 спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях

Спортивные мероприятия были посвящены юбилею победы пятиборца Андрея Моисеева на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Спортсмен провел для участников соревнований мастер-класс. В Таганрог прибыли спортсмены из Краснодара, Нижнего Новгорода, Таганрога и Ростова-на-Дону.