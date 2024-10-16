Жители села в Башкирии десятки лет страдают без питьевой воды

До села Вавилово Уфимского района от центра башкирской столицы ехать всего минут 20. Отличное место для жизни — и большой промышленный город рядом, и в то же время живешь на лоне природы. Все бы так, да уже несколько десятилетий вавиловцы страдают без питьевой воды.
— Раньше мы воду из местного родника брали. Но со временем его завалили мусором, привозимым службами из Уфы. Даже если расчистить его сейчас, то эта вода непригодная, на месте родника теперь пусть и законсервированная мусоросвалка. Лет 30 как родник исчез под тоннами мусора, — рассказывает местный житель, ветеран труда и инвалид Геннадий Минеев.
Он и его супруга Валентина покупают воду для питья в магазине, как и все другие здесь. Почти у каждого, конечно, во дворах вырыты колодцы, но эта вода пригодна только для технических нужд, ведь вплотную к деревне подошло уфимское кладбище «Южное». Сейчас оно практически закрыто, разрешено лишь хоронить в пределах родственной ограды при наличии зарезервированного свободного места. Именно из-за соседства с кладбищем местные не рискуют пить воду из колодцев.
Каждый день Геннадий Михайлович везет в сумке на колесах, а зимой на санках, пятилитровую, а то и две бутылки воды из магазина, тратя 20−40 рублей. Это не столь обременительно для бюджета, сколь неудобно и хлопотливо для четы пенсионеров.
Минеевыми, да и не только ими, написано не одно письмо чиновникам мэрии, в правительство Башкирии и даже на горячую линию главе государства. Геннадий показывает увесистую папку — в ней все ответы подшиты и хранятся согласно хронологии. Ответы есть — воды нет.
Этой весной, казалось, случилось чудо — установили водоразборную колонку на улице Первомайской, недалеко от дома Минеевых. Вот только воды так и не появилось. Нажимай, не нажимай — ни капли не прольется.
В администрации чиновники разводят руками, мол, нет у «Уфаводоканала» сегодня лимитов, чтобы подвести линию к колонке.
— Для решения вопроса необходимо завершить реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие территории “Забелье” на 2013−2025 годы. В программу развития микрорайона “Забелье” были включены мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, тогда бы появились свободные мощности для подключения к водопроводу села Вавилово, — отметили в Управлении ЖКХ Уфимского района.
В общем, пока у власти нет решения по воде для почти 40 семей села Вавилово. Геннадий Михайлович же собирается писать новое обращение в надежде когда-нибудь набрать воды из местной колонки.
Кстати
Вавилово разделено трассой на две части. Так вот во второй вода есть благодаря местному предпринимателю, который имеет тут небольшой железобетонный завод.