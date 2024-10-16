Жители села в Башкирии десятки лет страдают без питьевой воды

Он и его супруга Валентина покупают воду для питья в магазине, как и все другие здесь. Почти у каждого, конечно, во дворах вырыты колодцы, но эта вода пригодна только для технических нужд, ведь вплотную к деревне подошло уфимское кладбище «Южное». Сейчас оно практически закрыто, разрешено лишь хоронить в пределах родственной ограды при наличии зарезервированного свободного места. Именно из-за соседства с кладбищем местные не рискуют пить воду из колодцев.