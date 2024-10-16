В Красноярске увековечат память Владимира Долгих и Андрея Водянникова

Он возглавлял инженерную разведку. В ночь на 25 сентября 1943 года Андрей Васильевич вышел к Днепру и организовал переправу автоматчиков на правый берег. На занятом плацдарме возглавил группу бойцов. До подхода подкрепления он удержал позиции, отразив контратаку противника.