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В Красноярске увековечат память Владимира Долгих и Андрея Водянникова

В честь героев откроют мемориальную доску и установят скульптуру.

Источник: Красноярский горсовет

Горсовет принял решение увековечить память Владимира Долгих и Андрея Водянникова.

Владимир Иванович Долгих — дважды Герой Социалистического Труда. Также он является Почётным гражданином Красноярского края, Норильска, Иланского района и Москвы.

Владимир Долгих трудился на красноярском заводе цветных металлов. Также он был главным инженером Норильского горно-металлургического комбината и директором. Помимо этого, занимал пост первого секретаря Красноярского краевого комитета КПСС.

Владимир Иванович — Почётный энергетик СССР, Почётный строитель РСФСР. Он имеет множество наград. В частности, 6 раз удостоен ордена Ленина, 2 — орденом Отечественной войны I степени, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степеней.

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Владимира Долгих состоится в декабре 2024 года. Как раз к 100-летию со дня его рождения.

Андрей Васильевич Водянников — участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.

Он возглавлял инженерную разведку. В ночь на 25 сентября 1943 года Андрей Васильевич вышел к Днепру и организовал переправу автоматчиков на правый берег. На занятом плацдарме возглавил группу бойцов. До подхода подкрепления он удержал позиции, отразив контратаку противника.

26 сентября 1943 года противник повредил паром с двумя 76-мм пушками. Водянников бросился в воду. Он настиг паром и доставил его к берегу. Погиб в бою герой 1 октября 1943 года.

В честь Андрея Водянникова принято решение установить скульптуру в сквере им. Водянникова.