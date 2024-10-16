В Красноярске увековечат память Владимира Долгих и Андрея Водянникова

Горсовет принял решение увековечить память Владимира Долгих и Андрея Водянникова.
Владимир Иванович Долгих — дважды Герой Социалистического Труда. Также он является Почётным гражданином Красноярского края, Норильска, Иланского района и Москвы.
Владимир Долгих трудился на красноярском заводе цветных металлов. Также он был главным инженером Норильского горно-металлургического комбината и директором. Помимо этого, занимал пост первого секретаря Красноярского краевого комитета КПСС.
Торжественное открытие мемориальной доски в честь Владимира Долгих состоится в декабре 2024 года. Как раз к 100-летию со дня его рождения.
Андрей Васильевич Водянников — участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза.
Он возглавлял инженерную разведку. В ночь на 25 сентября 1943 года Андрей Васильевич вышел к Днепру и организовал переправу автоматчиков на правый берег. На занятом плацдарме возглавил группу бойцов. До подхода подкрепления он удержал позиции, отразив контратаку противника.
26 сентября 1943 года противник повредил паром с двумя 76-мм пушками. Водянников бросился в воду. Он настиг паром и доставил его к берегу. Погиб в бою герой 1 октября 1943 года.
В честь Андрея Водянникова принято решение установить скульптуру в сквере им. Водянникова.