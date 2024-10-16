В Новосибирске в багаже авиапассажира нашли незадекларированный миллион рублей

По данным ведомства, незадеклалированную наличность обнаружили в багаже 45-летнего гражданина Таджикистана, вылетавшего в Душанбе. Мужчина прошёл по «зелёному коридору», при этом в его багаже находилась российская валюта общей суммой 1 млн 101 тыс.рублей, что превышает разрешённую для вывоза без декларирования норму.