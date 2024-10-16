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В Новосибирске в багаже авиапассажира нашли незадекларированный миллион рублей

Наличность помог обнаружить служебный фокстерьер. Это его вторая подобная находка с начала осени.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Сотрудники таможни в аэропорту Толмачёво им. А. И. Покрышкина пресекли незаконный вывоз наличных денег из страны. Об этом в среду, 16 октября сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, незадеклалированную наличность обнаружили в багаже 45-летнего гражданина Таджикистана, вылетавшего в Душанбе. Мужчина прошёл по «зелёному коридору», при этом в его багаже находилась российская валюта общей суммой 1 млн 101 тыс.рублей, что превышает разрешённую для вывоза без декларирования норму.

«Обнаружить крупную сумму денежных средств помогли кинолог со служебной собакой — фокстерьером по кличке Бьёрн», — уточнили в пресс-службе таможни. Напомним, месяцем ранее пёс уже помог пресечь вывоз в Турцию полмиллиона незадекларированных рублей.

Сотрудникам таможни мужчина пояснил, что не знал о необходимости декларировать денежные средства. В результате в отношении него было возбуждено административное дело, а незаконно перемещаемую наличность изъяли.

Решение по изъятым денежным средствам предстоит принять суду.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске изъяли более 50 тыс. пачек контрафактных сигарет.

таможня