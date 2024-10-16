Смерть альпинистов в Непале: тела россиян наконец удалось снять с горы

«Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров», — сообщили РИА Новости в федерации.
Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Таким образом высотная миссия завершена.
Теперь тела погибших альпинистов планируется доставить в Катманду. Как отметили в федерации, спасательная операция стала уникальной по своей сложности, но все было сделано быстро. Никто из спасателей не пострадал.
Гибель альпинистов
Пятеро российских альпинистов — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой — утром 6 октября отправились покорять седьмой по высоте восьмитысячник мира -вершину Дхаулагири. Шестой участник группы — Валерий Шамало — остался на высоте 7700 метров, посчитав восхождение в сложных погодных условиях слишком опасным.
Спустя несколько часов после начала подъема с альпинистами пропала связь, а спустя сутки их тела были найдены спасательным вертолетом ниже точки начала восхождения — на высоте 7100 метров.
Тела погибших альпинистов на протяжении нескольких дней пытались эвакуировать с помощью вертолета, но эти попытки были безуспешными, в том числе из-за погодных условий.
Позже спасателям удалось свернуть базовый лагерь, собрать и вывезти вещи погибших россиян. Для эвакуации тел пришлось рассматривать альтернативные варианты, так как в итоге было установлено, что приблизиться на вертолете непосредственно к месту нахождения тел невозможно.
По данным федерации альпинизма Ленинградской области, все погибшие были опытными спортсменами: каждый совершил более 200 восхождений, в том числе на семитысячники.
Пик Дхаулагири («Белая гора») является седьмым по высоте восьмитысячником в мире (высота 8167 метров). Альпинисты считают восхождение на непальскую вершину одним из самых сложных из-за рельефа, погодных условий и опасности схода лавин.
По данным на конец 2023 года, всего покорить ее смогли чуть более 660 человек.