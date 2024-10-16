В середине дня погода в Петербурге резко изменится

Большую часть сегодняшнего дня регион будет ощущать влияние гребня антициклона с запада, и только вечером нас заденет полоса тёплого атмосферного фронта и пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».