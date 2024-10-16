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В середине дня погода в Петербурге резко изменится

Благодаря антициклону в Петербурге выдалось солнечное утро. Но через несколько часов до нас доберётся атмосферный фронт.

Сейчас в Олбани: +6° 6 м/с 75% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Фонтанка.ру

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября в городе облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2−4 градусов, в пригородах местами до 0, днем составит 7−9 градусов.

Большую часть сегодняшнего дня регион будет ощущать влияние гребня антициклона с запада, и только вечером нас заденет полоса тёплого атмосферного фронта и пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В четверг и пятницу ожидается 10−12 градусов, без осадков.