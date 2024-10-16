В Воронеже перенесли остановку у цирка

На заседании городской комиссии по изменению маршрутов приняли решение об изменении места остановки у цирка. Об этом сообщили на странице ВКонтакте общественного движения «Город и транспорт».
Остановку «Цирк» у магазина «1000 мелочей» решили перенести за угол для автобусов № 5. Собственно, она там была и раньше, но почему-то в определенный момент решили, что удобнее ее сделать со стороны улицы 20-летия Октября. Видимо, практика показала, что старое место все же лучше. А маршруты, следующие на левый берег, теперь будут останавливаться у Дома быта.
Кроме того, на заседании приняли решение, что автобусы № 63 теперь поедут через Чернавский мост, в остальном схема их движения не изменится. А маршрут № 28, который ходил с проспекта Труда до Антонова-Овсеенко, официально закрыли.