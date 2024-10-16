В Воронеже перенесли остановку у цирка

Остановку «Цирк» у магазина «1000 мелочей» решили перенести за угол для автобусов № 5. Собственно, она там была и раньше, но почему-то в определенный момент решили, что удобнее ее сделать со стороны улицы 20-летия Октября. Видимо, практика показала, что старое место все же лучше. А маршруты, следующие на левый берег, теперь будут останавливаться у Дома быта.