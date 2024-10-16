В Беларуси суд оштрафовал крупную торговую сеть из-за завышения цен на хлеб

Суд установил, что в период с 26 января по 26 июля 2024 года в торговой сети осуществлялась продажа хлеба «Лаваш» с превышением предельных максимальных торговых надбавок. Уточняется, что разница между фактической выручкой, которая была получена от реализации указанного товара, и расчетной величиной выручки по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 7631,10 рубля.