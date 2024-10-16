В Беларуси суд оштрафовал крупную торговую сеть из-за завышения цен на хлеб

В Беларуси экономический суд оштрафовал крупную торговую сеть из-за завышения цен на хлеб. Подробности озвучили в пресс-службе суда.
В сообщении говорится, что 25 сентября 2024 года экономический суд Минска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ЗАО «Юнифуд» (компания занимается развитием торговой сети «Алми»), поступившее от Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Суд установил, что в период с 26 января по 26 июля 2024 года в торговой сети осуществлялась продажа хлеба «Лаваш» с превышением предельных максимальных торговых надбавок. Уточняется, что разница между фактической выручкой, которая была получена от реализации указанного товара, и расчетной величиной выручки по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 7631,10 рубля.
Экономический суд оштрафовал «Юнифуд» в двукратном размере разницы между фактической и расчетной выручкой, что составило 15262,20 рубля. Кроме того, должностное лицо, которое несет ответственность за правильность формирования цен, оштрафовали на пять базовых величин, или 200 рублей (по состоянию на 16 октября 2024 года).
Ранее в Могилеве МАРТ оштрафовал поставщиков картофеля и огурцов из-за цен.
Тем временем белорусские врачи дали советы, как обезопаситься от радиации в дарах леса осенью 2024: шляпки грибов, мясо диких животных, клюква из леса.
А еще «Белгоспищепром» сказал про востребованность новогодних подарков за границей.