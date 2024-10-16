Завысили цены на хлеб. В Беларуси оштрафовали известную торговую сеть

Как было установлено судом, с 26 января по 26 июля текущего года ЗАО «Юнифуд» реализовывало хлеб «Лаваш» с превышением предельных максимальных торговых надбавок. Отмечается, что разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки по установленным в соответствии с законодательством ценам составила Br7631,10.
В результате ЗАО «Юнифуд» судом был назначен штраф в Br15 262,20. Кроме того, к административной ответственности было привлечено должностное лицо, ответственное за правильность формирования цен. Ему назначен штраф в пять базовых величин — Br200.