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В краснодарском «Парке облаков» устанавливают новые арт-объекты

Они отличаются оригинальностью, как и все, что создано творческой командой Сергея Галицкого.

Источник: соцсети

В очередной очереди парка «Краснодар», которая носит название «Парк облаков», появилась новинка — скульптура в виде головы. Предположительно, таких скульптур будет несколько, и на лицах объектов будут отображены разные эмоции.

Скульптуры диаметром 1,2 метра изготовлены из каучука. В телеграм-канале «Парка облаков» автором работ называют испанского художника Самуэля Сальседо. А изготовило скульптуры лондонское бюро IL Nature, разработавшее проект новой локации парка Галицкого. Скульптуры из серии Drop of the rain стали одной из визитных карточек садов Этрета во Франции и усадьбы Ореховно в Псковской области, получившей всемирное признание.

На данным момент открыты уже две очереди «Парка облаков». Работы в нем идут в режиме нон-стоп. Предположительно, парк будет полностью готов в следующей году.

искусство