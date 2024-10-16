В краснодарском «Парке облаков» устанавливают новые арт-объекты

Скульптуры диаметром 1,2 метра изготовлены из каучука. В телеграм-канале «Парка облаков» автором работ называют испанского художника Самуэля Сальседо. А изготовило скульптуры лондонское бюро IL Nature, разработавшее проект новой локации парка Галицкого. Скульптуры из серии Drop of the rain стали одной из визитных карточек садов Этрета во Франции и усадьбы Ореховно в Псковской области, получившей всемирное признание.