В Омске трамваи до Амура поедут по сокращенным маршрутам

«Движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта “Улица 11-я Ремесленная” из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.
В связи проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено с 20:30 16 октября до 5:30 17 октября", — рассказал глава города.
Напомним, что ремонтировать трамвайные пути в Амурском поселке Омска начали в апреле 2024 года, с тех пор маршруты трамваев неоднократно сокращали.