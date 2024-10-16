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В Омске трамваи до Амура поедут по сокращенным маршрутам

В среду, 16 октября 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в городе продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке. В связи с этим пассажирские вагоны будут следовать по укороченным маршрутам.

Источник: РИА "Новости"

«Движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта “Улица 11-я Ремесленная” из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

В связи проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено с 20:30 16 октября до 5:30 17 октября", — рассказал глава города.

Напомним, что ремонтировать трамвайные пути в Амурском поселке Омска начали в апреле 2024 года, с тех пор маршруты трамваев неоднократно сокращали.