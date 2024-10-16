Более 1,8 тыс км проехал первый беспилотный трамвай в Москве

В данный момент в столице проходит второй этап запуска беспилотного трамвая. Транспорт курсирует по заданному маршруту как с пассажирами, так и без них. Для контроля движения в кабине находится водитель. Планируется, что в конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.