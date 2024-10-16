Более 1,8 тыс км проехал первый беспилотный трамвай в Москве

Первый в России беспилотный трамвай проехал свыше 1,8 тысячи километров по улицам Москвы, не нарушив ни одного правила дорожного движения. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала.
Ликсутов напомнил, что к 2030 году есть план, согласно которому более 50% всех трамвайных маршрутов станут беспилотными. Чтобы подстроить все системы городского транспорта для работы в беспилотном режиме, понадобится 5−10 лет, добавил он.
В данный момент в столице проходит второй этап запуска беспилотного трамвая. Транспорт курсирует по заданному маршруту как с пассажирами, так и без них. Для контроля движения в кабине находится водитель. Планируется, что в конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.