В Башкирии ищут способы решения проблемы с байками и мотоциклами

— Мы понимаем, что сегодня самокаты — не развлечение, не спорт, а транспорт, и осознаем собственную ответственность за комфорт и безопасность, — присоединяется к обсуждению представитель другого оператора кикшеринга Денис Балакирев. — Технологически у нас уже сейчас нет анонимных поездок — существует идентификация всех самокатов, то есть номера. Они не представлены на крупной табличке, но этого и не нужно. Современные самокаты — это, по сути, искусственный интеллект. Мы их видим в системе, знаем о них все, владеем полной историей самоката. Номера требуются, только если фиксируем нарушения при помощи дорожных камер и только в локациях, где возможен сбой геопозиционирования. Найти нарушителя несложно. В Уфе эта работа выстроена хорошо. С начала сезона в городе заблокированы и оштрафованы 20123 нарушителя. Казалось бы, цифра внушительная. Но лишь в прошлом сезоне на самокатах нашего сервиса было совершено более двух миллионов поездок. В этом году ожидается до четырех миллионов.