В Башкирии ищут способы решения проблемы с байками и мотоциклами

Транспорт детям не игрушка
Вопросам безопасности при использовании таких транспортных средств, а также электросамокатов, гироскутеров и других подобных механизмов был посвящен круглый стол, организованный в Госсобрании республики.
По данным республиканского управления ГИБДД, за восемь месяцев 2024 года на территории Башкортостана зарегистрировано 115 ДТП с участием водителей мототранспорта (13 человек погибли, 121 получил травмы), 43 — средств индивидуальной мобильности (СИМ) (45 человек получили травмы), восемь — квадроциклов (один погибший, семь травмированных). Сотрудники Госавтоинспекции выявили 463 нарушения, допущенных водителями СИМ.
— 48 ДТП произошло с мототранспортом, которым управляли дети, при этом один ребенок погиб и 48 травмированы. Зафиксировано 13 ДТП с электросамокатами, в результате которых 14 детей получили травмы. Еще четыре ДТП — с квадроциклами, водителями которых были дети, четверо получили телесные повреждения, — привел данные статистики и.о. начальника УГИБДД МВД по РБ Олег Дмитриев. — В ходе профилактических рейдов инспекторы ГИБДД выявили 640 несовершеннолетних, севших за руль, не имея прав, и 31 подростка в состоянии опьянения.
Конечно, за проступки детей наказывают их родителей. Но санкции несерьезные: предупреждение или 500 рублей штрафа. Олег Дмитриев предлагает не только ужесточить наказание, но и ограничить для несовершеннолетних возможность приобретать транспортные средства:
— Для этого в статье 26 Гражданского кодекса России необходимо предусмотреть обязательное согласие родителей. На уровень детского травматизма влияет также легкая доступность СИМ и мототранспорта. Данная техника находится в свободной продаже и беспрепятственном прокате. При этом родители поощряют такие увлечения детей, не осознавая, что в городской среде ребенок становится полноправным, но неопытным участником дорожного движения.
Знание — сила
Депутат Госсобрания Рамиль Бадамшин обратил внимание на использование квадроциклов, на которых по сельским улицам и дорогам рассекают дети. Причем могут ехать вдвоем, а то и втроем.
— Квадроциклы имеют большую мощность и способны соперничать с полноценными мотоциклами, — отметил он. — Сельские жители бьют тревогу, обращаются в сельсоветы, ГАИ. Госавтоинспекция всегда реагирует, проводит рейды, но когда приезжают сотрудники, то в деревенских чатах тут же распространяется информация об этом, и все сидят по домам. Я пытался поговорить с детьми, но они ведут себя агрессивно, а родители встают на их защиту.
Депутат считает, что главная проблема — незнание детьми правил дорожного движения, поэтому нужно обучать их с 14 лет, чтобы они могли сдавать на права, но получать их после совершеннолетия.
Легендарный мотогонщик, заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира в личном зачете, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете директор спортивной школы им. Н. Гастелло РБ Николай Красников рассказал, что его попытки создать в Уфе комплекс для технических видов спорта, предпринятые еще в 2011 году, не увенчались успехом. А он необходим.
— С уверенностью могу сказать, что 95% владельцев снегоходов не умеют ими пользоваться. И нет места, где бы компетентные люди могли научить этому. О необходимости подготовки начинают говорить, когда кто-то разбивается на мотоцикле, но потом все затихает, — рассказал он.
Председатель комитета Госсобрания по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Фарит Гумеров согласен, что центр технических видов спорта необходим, а начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдар Салихов пообещал определить для него место в городе.
Правила-то есть…
Не меньше проблем и с СИМ — средствами индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и прочее чудо техники. Их скорость достаточно высока, и не каждый успевает увернуться, чтобы избежать столкновения.
И хотя перевозить на электро-самокатах и других средствах индивидуальной мобильности пассажиров запрещено, это правило часто нарушают Фото: Петр Коннов.
— Депутатам поступает немало обращений от населения с требованием или запретить использование таких средств, или ввести жесткие ограничения. Мы не сторонники запретительных подходов, считаем, что нужно создать необходимые условия для безопасной езды, — высказал позицию законодателей Фарит Гумеров. — Анализ мирового использования СИМ показывает, что универсального решения нет. А оно должно быть системным: изменение правил дорожного движения, закрепление административной ответственности, активизация образовательной и просветительской деятельности, обустройство дорожной инфраструктуры, программное ограничение скорости СИМ, повышение уровня личной ответственности, уважение к другим участникам дорожного движения, формирование культуры управления СИМ, квадроциклами, питбайками.
В Уфе работают два оператора кикшеринга — «Вуш» и «МТС Юрент», владеющие в общей сложности 3,5 тысячи электросамокатов. В городе определено 308 зон регулирования СИМ: 25 зон запрета поездок, 276 — регулирования скорости, семь — запрета парковки, организовано более тысячи виртуальных парковок.
Для повышения уровня правосознания участников дорожного движения в «МТС Юрент» внедрили тестирование на знание правил. Пока оно добровольное, но планируется сделать его обязательным. Тест состоит из 10 вопросов, его уже прошли более 20000 пользователей.
— С начала сезона уфимцы совершили более полумиллиона поездок средней продолжительностью 11−16 минут. Статистика показывает, что за неполный 2024 год произошло 146 инцидентов, то есть менее 1% от числа поездок. За нарушения заблокировано более 2000 аккаунтов пользователей, в том числе 600 несовершеннолетних. Выставлено 5,5 тысячи штрафов. Они списываются с банковских карт, привязанных к аккаунту, — сообщил представитель компании Максим Дружинин.
— Мы понимаем, что сегодня самокаты — не развлечение, не спорт, а транспорт, и осознаем собственную ответственность за комфорт и безопасность, — присоединяется к обсуждению представитель другого оператора кикшеринга Денис Балакирев. — Технологически у нас уже сейчас нет анонимных поездок — существует идентификация всех самокатов, то есть номера. Они не представлены на крупной табличке, но этого и не нужно. Современные самокаты — это, по сути, искусственный интеллект. Мы их видим в системе, знаем о них все, владеем полной историей самоката. Номера требуются, только если фиксируем нарушения при помощи дорожных камер и только в локациях, где возможен сбой геопозиционирования. Найти нарушителя несложно. В Уфе эта работа выстроена хорошо. С начала сезона в городе заблокированы и оштрафованы 20123 нарушителя. Казалось бы, цифра внушительная. Но лишь в прошлом сезоне на самокатах нашего сервиса было совершено более двух миллионов поездок. В этом году ожидается до четырех миллионов.
Денис Балакирев утверждает, что 99% уфимцев на самокатах правила не нарушают. И когда речь идет о дополнительном регулировании, оно их не касается.
— Санкции за нарушения строгие. За неправильную парковку — 500 рублей и до 100 тысяч, если пользователь своим поведением привел к ДТП с пострадавшими. Мы не зарабатываем на штрафах. Как бизнес кикшеринг вполне успешен. Просто других способов полноценно контролировать нарушения нет. Если ситуация изменится, появятся детальные штрафы в ПДД и у Госавтоинспекции будет возможность работать с этим без нашего участия, то мы спокойно отойдем в сторону.
Операторы кикшеринга внедряют технологии, которые позволяют самокату самостоятельно определять и пресекать часть нарушений. Например, поездки несовершеннолетних — при регистрации используются данные банковских ID. Если человеку нет 18 лет, то он не сможет зарегистрироваться. Но полностью исключить поездки несовершеннолетних невозможно.
— Дело в том, что в 95% случаев регистрируются родители, а затем они передают аккаунт ребенку. Здесь никакие технические ухищрения не помогут. Поэтому очень важно вести работу по пропаганде безопасности дорожного движения и ответственности родителей.
Кстати
О любом нарушении, связанном с электросамокатами, можно сообщить через телеграм-бот «Самокаты: общественный контроль» @Samokat_ru_bot.