Волгоградка в аэропорту лишилась привезенных из Турции зеркал

В одной из сумок таможенники обнаружили 16 зеркал с подсветкой. Содержимое багажа было расценено как коммерческий товар. Хотя женщина уверяла, что зеркала она планировала использовать в личных целях — для обучения студентов в сфере косметологии. По ее словам, она не знала, что такой товар надо декларировать и вносить за него таможенные платежи.