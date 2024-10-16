График поездов изменится 23−24 октября из-за ремонта ж/д моста на перегоне Янов-Полесский — Юхновичи

Поезда № 605/606 Полоцк — Витебск — Брест отправлением из Полоцка и Витебска 23 октября и отправлением из Бреста 24 октября будут следовать до станции Пинск в сообщении Полоцк — Пинск — Полоцк. Беспересадочные вагоны Гродно — Брест — Гродно отправлением из Гродно 23 октября и из Бреста 24 октября отменяются. Кроме того, поезд № 657 Полоцк — Минск — Брест отправлением из Полоцка и Минска 23 октября изменит маршрут и проследует от станции Барановичи-Полесские до станции Жабинка (вместо следования через станции Лунинец и Пинск). Также 24 октября отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Лунинец — Брест будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.