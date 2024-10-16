На Кадашевской набережной появилось комфортное прогулочное пространство

Чтобы пешеходам было удобно, расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 21 тысячу квадратных метров асфальта. На набережной и в переулках установили 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, а парапеты и деревья акцентировали специальной подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.