На Кадашевской набережной появилось комфортное прогулочное пространство

«Основной задачей было сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. Теперь у москвичей и туристов появился еще один интересный пешеходный маршрут от Балчуга до Воробьевых гор», — рассказал Петр Бирюков.
Воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 24,3 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительную ливневую канализацию.
Чтобы пешеходам было удобно, расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 21 тысячу квадратных метров асфальта. На набережной и в переулках установили 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, а парапеты и деревья акцентировали специальной подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.
Обязательная составляющая всех проектов благоустройства в столице — озеленение. Специалисты уже высадили более 40 вязов и лип, 17 кустов сирени, а также разбили газон площадью 1,6 тысячи квадратных метров.