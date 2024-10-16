В Самарской области 21 октября временно перестанут работать ТВ и радио

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в “Кабинете телезрителя”, а также во вкладке “Вещание” в бесплатном мобильном приложении “Телегид”.