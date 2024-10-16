В Самарской области 21 октября временно перестанут работать ТВ и радио

С 2:00 до 11:00 планируются кратковременные отключения:
— пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, РТС Сызрань, РТС Сергиевск, РТС Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г. о. Тольятти и часть н. п. Ставропольского района);
— радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» на РТС Самара, РТС Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и РТС Большая Глушица в аналоговом формате.
С 09:00 до 17:00 часов в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) связи планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.
Кроме того, 16 и 21 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.
Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в “Кабинете телезрителя”, а также во вкладке “Вещание” в бесплатном мобильном приложении “Телегид”.
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8−800−220−20−02 (круглосуточно, бесплатно).