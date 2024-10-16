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«Свою функцию выполнил»: Курултай Башкирии отозвал из Госдумы законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Парламент Башкирии отозвал из Госдумы свой закон о чайлдфри.
Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии отозвал из Государственной Думы проект закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Свою функцию он, как считает председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, выполнил.

Инициатива парламентариев региона, по словам спикера, получила широкую поддержку, и вскоре темой занялись федеральные депутаты. В результате появились законопроекты, которые не просто дублируют предложения Курултая, а, подчеркивает Толкачев, развивают их и предлагают четкий правовой механизм. Авторами выступили сенаторы и депутаты во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В связи с этим и было решено отозвать внесенный законопроект и поддержать инициативы федеральных коллег.

Законопроект о запрете пропаганды идеологии бездетности, а также инициатива о штрафах за соответствующие нарушения Госдума планируют принять в первом чтении в ближайшее время. Соответствующую рекомендацию дал недавно Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также Комитет по государственному строительству и законодательству.

Толкачев отмечает, что законодатели в законопроекте не затрагивают право женщины или семьи самостоятельно решать — иметь детей или нет. Он, по его словам, препятствует созданию привлекательного образа бездетности в публичном пространстве.

— Деструктивный контент влияет на общество — культуру и ценности. Идеи праздной жизни без обязательств противоречат образу традиционной семьи. Их пропаганда — путь к деградации института семьи как такового и к депопуляции страны. Чтобы выбраться из демографической ямы, нужно в том числе купировать информационные угрозы, — утверждает спикер парламента Башкирии.

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