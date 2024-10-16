«Свою функцию выполнил»: Курултай Башкирии отозвал из Госдумы законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Инициатива парламентариев региона, по словам спикера, получила широкую поддержку, и вскоре темой занялись федеральные депутаты. В результате появились законопроекты, которые не просто дублируют предложения Курултая, а, подчеркивает Толкачев, развивают их и предлагают четкий правовой механизм. Авторами выступили сенаторы и депутаты во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В связи с этим и было решено отозвать внесенный законопроект и поддержать инициативы федеральных коллег.