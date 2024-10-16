В многоэтажках Ташкента стало холодно: жители просят хокимият включить отопление

Сообщество «Потребитель.уз» уже завалено жалобами и вопросами: «Когда же включат отопление?! Замерзаем…» Согласно утвержденным правилам, отопление должно подаваться, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд. Однако проблема в том, что формальное усреднение температуры не всегда отражает реальность. Когда ночью температура опускается до 4 градусов тепла, среднесуточные показатели мало кого волнуют — холодно уже здесь и сейчас.
Ситуацию усложняют отключения электроэнергии в некоторых махаллях, что не оставляет жителям шанса согреться даже с помощью обогревателей и кондиционеров.
«У меня, например, уже второй час нет света. Руки мерзнут, печатать невозможно»* — жалуется один из жителей.
До середины ноября без тепла?
Судя по прогнозам погоды, отопление в Ташкенте можно будет не включать до середины ноября, температуру прогнозируют выше 8 градусов. В это время люди вынуждены будут терпеть холод в своих квартирах, что превращается в настоящий экстремальный вызов на выживание.
Однако есть и обратная сторона: как только отопление будет включено, начнут приходить счета за тепло. А это, как известно, серьёзные расходы, особенно с учётом того, что каждый день обогрева добавляет солидную сумму к квартплате.
Законодательные требования.
Ежегодно в социальных сетях активно обсуждается дата включения отопления в жилых домах и социальных учреждениях Ташкента. Однако, как показывает практика, закон суров и неизменен: отопление всегда включат только перед периодами похолодания.
2023 год: с 6 ноября началось поэтапное подключение тепла в социальные объекты и жилые дома.
2022 год: с 22 октября подключили социальные объекты, а с 24 октября — жилые дома.
2021 год: с 12 октября началось отопление в социальных учреждениях, с 14 октября — в многоэтажных домах.
2020 год: с 15 октября — социальные объекты, с 17 октября — жилые дома.
2019 год: с 25 по 30 октября в два этапа включали отопление: сначала в социальные объекты, затем в жилые и административные здания.
2018 год: с 16 по 19 октября подключили детские сады, школы, больницы, а затем жилые дома.
2017 год: отопительный сезон начался с опозданием на месяц — только с 10 ноября начали обогревать социальные объекты, а с 12 ноября — жилые дома.
Холод в многоэтажках Ташкента стал серьезной проблемой для жителей, особенно в условиях отключений электричества. Пока температурные нормы формально не достигнут необходимого минимума, горожане останутся без тепла. При этом многие опасаются будущих высоких счетов за отопление.
С каждым годом тема своевременного включения отопления становится все более обсуждаемой и проблемной. Люди задаются вопросом: зачем нужен такой экстремальный подход к выживанию, если комфортное существование в холодное время года должно быть приоритетом?