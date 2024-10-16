В многоэтажках Ташкента стало холодно: жители просят хокимият включить отопление

Сообщество «Потребитель.уз» уже завалено жалобами и вопросами: «Когда же включат отопление?! Замерзаем…» Согласно утвержденным правилам, отопление должно подаваться, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд. Однако проблема в том, что формальное усреднение температуры не всегда отражает реальность. Когда ночью температура опускается до 4 градусов тепла, среднесуточные показатели мало кого волнуют — холодно уже здесь и сейчас.