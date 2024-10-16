В Волгограде дали отопление уже в 2500 МКД

В Волгограде продолжают подключать к отоплению жилые дома, школы, садики и больницы. Администрация города отчиталась, что на утро 16 октября «Концессии теплоснабжения» дали тепло уже в 2512 многоквартирных домов и 586 соцобъектов.
Напомним, официальная дата начала отопительного сезоны в Волгограде — 17 октября 2024 года. В этот день батареи должны нагреться во всех домах и учреждениях. Дальше начинается работа управляющих компаний, которые должны удались из стояков воздушные пробки и решить прочие возникающие при пуске тепла проблемы.
Пока большинство волгоградцев мерзнут в своих домах.
Телефон единого диспетчерского центра в Волгограде — 8 (8442)60−66−00.