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В Волгограде дали отопление уже в 2500 МКД

Тепло подали в 586 соцобъектов — школ, детсадов и больниц.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде продолжают подключать к отоплению жилые дома, школы, садики и больницы. Администрация города отчиталась, что на утро 16 октября «Концессии теплоснабжения» дали тепло уже в 2512 многоквартирных домов и 586 соцобъектов.

Напомним, официальная дата начала отопительного сезоны в Волгограде — 17 октября 2024 года. В этот день батареи должны нагреться во всех домах и учреждениях. Дальше начинается работа управляющих компаний, которые должны удались из стояков воздушные пробки и решить прочие возникающие при пуске тепла проблемы.

Пока большинство волгоградцев мерзнут в своих домах.

Телефон единого диспетчерского центра в Волгограде — 8 (8442)60−66−00.

ЖКХ