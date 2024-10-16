В Волгограде дали отопление уже в 2500 МКД

Напомним, официальная дата начала отопительного сезоны в Волгограде — 17 октября 2024 года. В этот день батареи должны нагреться во всех домах и учреждениях. Дальше начинается работа управляющих компаний, которые должны удались из стояков воздушные пробки и решить прочие возникающие при пуске тепла проблемы.