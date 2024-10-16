Жители Нижнего Тагила пожаловались на грязный воздух

Информацию о выбросе подтверждают и в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. В сообщении ведомства указано, что в один из дней в районе автоматической станции контроля за загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле, которая расположена на улице Бирюзовой, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода.