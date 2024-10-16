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Жители Нижнего Тагила пожаловались на грязный воздух

Экологи зафиксировали выброс сероводорода.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Тагила пожаловались на загрязнения в воздухе. Экологи в свою очередь зафиксировали выброс сероводорода в воздухе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Информацию о выбросе подтверждают и в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. В сообщении ведомства указано, что в один из дней в районе автоматической станции контроля за загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле, которая расположена на улице Бирюзовой, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода.

С 14 по 19 октября в Нижнем Тагиле объявили предупреждение о смоге. В этот период промышленные предприятия должны снизить выбросы, чтобы не допускать ухудшения качества воздуха.

экология