Жители Нижнего Тагила пожаловались на грязный воздух

Жители Нижнего Тагила пожаловались на загрязнения в воздухе. Экологи в свою очередь зафиксировали выброс сероводорода в воздухе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Информацию о выбросе подтверждают и в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. В сообщении ведомства указано, что в один из дней в районе автоматической станции контроля за загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле, которая расположена на улице Бирюзовой, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода.
С 14 по 19 октября в Нижнем Тагиле объявили предупреждение о смоге. В этот период промышленные предприятия должны снизить выбросы, чтобы не допускать ухудшения качества воздуха.