Движение по трассе «Кола» дважды перекроют 16 октября

Ранее SPB.KP.RU писал, что из-за строительства Витебской и Шкиперской развязок временно ограничат движение на ЗСД. Так, с 23:00 16 октября по 06:00 17 октября будет ограничено движение по трем полосам в южном направлении, с 23:00 17 октября по 06:00 18 октября — по двум полосам в северном направлении. Кроме того, 17 октября с 01:00 до 05:00 перекроют съезд в направлении КАД Север — намывные территории, а с 23:00 18 октября до 06:00 19 октября — съезд с Благодатной улицы на ЗСД.