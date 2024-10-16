Движение по трассе «Кола» дважды перекроют 16 октября

Водителям, которые сегодня, 16 октября, поедут по трассе Р-21 «Кола» нужно быть внимательнее. Дело в том, что дорогу будут дважды перекрывать. Связано это с разводкой мостов через Неву и Свирь. Переправы поднимут свои крылья для пропуска судов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.
— Первым разведут Ладожский мост. Произойдет это в период с 10:00 до 10:45. Это необходимо для пропуска судна «Игорь Ильин». А затем в период с 12:50 до 15:00 разведут Лодейнопольский мост для пропуска судна «Берген Т», — уточнили в пресс-службе.
Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Ранее SPB.KP.RU писал, что из-за строительства Витебской и Шкиперской развязок временно ограничат движение на ЗСД. Так, с 23:00 16 октября по 06:00 17 октября будет ограничено движение по трем полосам в южном направлении, с 23:00 17 октября по 06:00 18 октября — по двум полосам в северном направлении. Кроме того, 17 октября с 01:00 до 05:00 перекроют съезд в направлении КАД Север — намывные территории, а с 23:00 18 октября до 06:00 19 октября — съезд с Благодатной улицы на ЗСД.