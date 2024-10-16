Шторм с ливнями обрушился на Крым

Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15−20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь, на дорогах образовались автомобильные заторы.
Так, в Симферополе пробки зафиксированы на улицах Севастопольская, Киевская, проспекте Победы, Гагарина и других. На данный момент онлайн-сервис «Яндекс-пробки» оценивает обстановку на 7 баллов. Осложняют дорожную ситуацию и ДТП, которые произошли на Лермонтова, Киевской.
Кроме того, произошли локальные аварии на электросетях. По данным предприятия «Крымэнерго», в среду утром без света остались село Кондратьево в Джанкойском районе и четыре населенных пункта (Маловидное, Кочергино, Викторовка, Отрадное) в Бахчисарайском. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение трех часов.
По данным Крымского гидрометцентра, в течение суток 16 октября местами пройдут очень сильные дожди, вероятны грозы. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +14, днем +11..16, в горах ночью и днем +3…8 градусов.