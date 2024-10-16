Шторм с ливнями обрушился на Крым

Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15−20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь, на дорогах образовались автомобильные заторы.