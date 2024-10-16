В ПГУ разработали автоматический прибор для медицинской перкуссии

«Время исследования привычной перкуссии в медицине не ограничивается. Все будет зависеть от знаний и опыта врача, чтобы услышать тот или иной звук и дифференцировать его с нормой. Время исследования с помощью нашего прибора — около минуты», — рассказала студентка Медицинского института ПГУ Мария Михеева, которая разработала прибор под руководством старшего преподавателя кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» Екатерины Костригиной. Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей, молодые ученые планируют запатентовать устройство в рамках стратегии импортозамещения в области медицинского оборудования. Планируется, что прибор будет востребован медучреждениями, включая ФАПы, службами скорой помощи, а также будет полезен в зоне СВО. Себестоимость прибора оценивается в 5 тыс. рублей, изобретением уже заинтересовались несколько крупных медицинских учреждений Пензенской области.