В ПГУ разработали автоматический прибор для медицинской перкуссии

ПЕНЗА, 16 октября. /ТАСС/. Исследователи подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) создали первую в мире модель автоматического прибора для перкуссии в медицине, способного выявлять патологию внутренних органов. Прибор будет прост в использовании и востребован в медучреждениях и на СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе Пензенского госуниверситета.
Перкуссия — один из методов медицинской диагностики, заключающийся в простукивании определенных участков тела человека и анализе возникающих звуков. Метод распространен при первичном осмотре пациента, по характеру звука специалист в режиме реального времени определяет расположение внутренних органов, их физическое и функциональное состояние. Перкуссия может выявить патологии сердца, легких, печени и других органов.
«Научный коллектив ПГУ создал модель автоматического прибора для перкуссии в медицине. С помощью этого инновационного устройства медики смогут осуществлять более точную оценку состояния пациентов и проводить диагностику различных заболеваний. Использование этого прибора позволит сократить время, затрачиваемое на проведение перкуссионного исследования», — говорится в сообщении.
В мировой практике перкуссия проводится в ручном режиме, врач распознает звуки на слух. При этом движения рук врача должны быть крайне точными, а различить иногда нужно тишайшие звуки. Молодые ученые из ПГУ предложили анализировать данные, полученные в результате простукивания, с помощью прибора. Созданная модель весит 50 г, аппаратная часть включает детектор звука определенной частоты. Затем программа, написанная медиками совместно с IT-специалистами Студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований ПГУ, определяет, в норме ли органы пациента или есть патологии. Полученные данные могут отправляться на мобильное устройство через Bluetooth или на персональный компьютер.
«Время исследования привычной перкуссии в медицине не ограничивается. Все будет зависеть от знаний и опыта врача, чтобы услышать тот или иной звук и дифференцировать его с нормой. Время исследования с помощью нашего прибора — около минуты», — рассказала студентка Медицинского института ПГУ Мария Михеева, которая разработала прибор под руководством старшего преподавателя кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» Екатерины Костригиной. Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей, молодые ученые планируют запатентовать устройство в рамках стратегии импортозамещения в области медицинского оборудования. Планируется, что прибор будет востребован медучреждениями, включая ФАПы, службами скорой помощи, а также будет полезен в зоне СВО. Себестоимость прибора оценивается в 5 тыс. рублей, изобретением уже заинтересовались несколько крупных медицинских учреждений Пензенской области.