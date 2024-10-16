«Рассчитан на 15 дней». Белорусская «Коммунарка» выпустит адвент-календарь с шоколадом и конфетами

Белорусская «Коммунарка» сказала про выпуск адвент-календаря с шоколадом и конфетами. Об этом рассказала специалист 1-й категории управления маркетинга и продаж фабрики «Коммунарка» Дарья Орлова-Литвинова, передает БелТА.
Орлова-Литвинова заметила, что новинкой 2024 года окажется адвент-календарь, который рассчитан на 15 дней. Она пояснила, что в указанном адвент-календаре будут новогодний магнит на холодильник, магнитная закладка для книг, брелок-фликер с логотипом кондитерской фабрики. Также в адвент-календаре будут и кондитерские изделия — шоколад, конфеты, батончики.
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