Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о заморозках в конце рабочей недели

Прогноз погоды — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 75% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области ожидается минусовая температура воздуха, следует из метеобюллетеня.

В ночь на 17 октября в районах региона столбики термометров опустятся до нуля градусов. Днем воздух прогреется до плюс пяти-десяти градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 18 октября, ночью похолодает до минус одного градуса. Днем потеплеет до четырех-девяти градусов. Местами также прогнозируется дождь.

Стоит отметить, что на территории Воронежской области отменили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.