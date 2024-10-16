Воронежцев предупредили о заморозках в конце рабочей недели

В Воронежской области ожидается минусовая температура воздуха, следует из метеобюллетеня.
В ночь на 17 октября в районах региона столбики термометров опустятся до нуля градусов. Днем воздух прогреется до плюс пяти-десяти градусов. Местами пройдут небольшие дожди.
В пятницу, 18 октября, ночью похолодает до минус одного градуса. Днем потеплеет до четырех-девяти градусов. Местами также прогнозируется дождь.
Стоит отметить, что на территории Воронежской области отменили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.