В «Ленкоме Марка Захарова» представили спектакль по трагедии Шекспира

Как отметил директор Марк Варшавер, театр этой постановкой открыл новую страницу своей биографии. То, что спектакль получился, ясно по первым 15 минутам.
Гамлет в исполнении Шагина рвет жилы, донося трагедию своего героя и отчаяние от коварства своих близких. Пожалуй, такого принца датского еще не было на московской сцене. Узнаваемые монологи в его исполнении звучат иначе. И кажется, будто там есть нечто личное, вложенное именно Шагиным, но скрытое от непосвященных.
«Работа над текстом была достаточно долгая. Изначально мое желание было делать это в прозе, а не в стихотворной форме. Всё началось с подстрочника, дальше три-четыре перевода плюс стилизация. Это авторская версия пьесы, в определенной степени компиляция. И воспринимать ее надо как некую сценическую редакцию по мотивам пьесы Шекспира», — рассказал режиссер Антон Яковлев.
По его словам, премьера спектакля по пьесе Шекспира оказалась очень своевременной.
«Сегодня, когда мир сошел с ума, я хотел сказать о человеке. Мы сейчас живем с войной внутри. Степень агрессии очень велика. У человека всегда есть выбор, но делаем мы его, не учась на ошибках предшественников. Мы всё время идем по кругу. Как круги ада, которые мы повторяем снова и снова. Как говорил Магеллан, путешествовать — необходимо, выжить — не обязательною. И тут то же самое. Даже если нет уверенности в том, что мир изменить реально, всё равно менять его надо», — подчеркнул режиссер.
«Гамлет» претендует на то, чтобы быть метафорой сегодняшнего человека. История эта страшная, безысходная, и, когда от происходящего на сцене становится невозможно дышать, оркестр, как последний вызов отчаянию, ожесточенно играет джаз. Самый свободный стиль — под стать главному качеству Гамлета, его опасной и умной свободе.
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Бить или не бить: как Антон Шагин сыграл Гамлета.