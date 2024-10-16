В «Ленкоме Марка Захарова» представили спектакль по трагедии Шекспира

«Сегодня, когда мир сошел с ума, я хотел сказать о человеке. Мы сейчас живем с войной внутри. Степень агрессии очень велика. У человека всегда есть выбор, но делаем мы его, не учась на ошибках предшественников. Мы всё время идем по кругу. Как круги ада, которые мы повторяем снова и снова. Как говорил Магеллан, путешествовать — необходимо, выжить — не обязательною. И тут то же самое. Даже если нет уверенности в том, что мир изменить реально, всё равно менять его надо», — подчеркнул режиссер.