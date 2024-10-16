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Три омских трамвая снова не будут ходить до Амурского поселка

Омичей будут высаживать на 11-й Ремесленной.

Источник: Комсомольская правда

Из-за капремонта путей три омских трамвая временно не будут ходить до Амурского поселка, сообщили в дептрансе.

Трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 в сторону Амурского поселка будут высаживать пассажиров на остановке «11-я Ремесленная».

Временные изменения вызваны капремонтом путей на улице Челюскинцев (участок от 5-й Северной до 8-й Восточной). Движение будет ограничено с 20:30 часов 16 октября до 5:30 часов 17 октября.

Ранее мы писали, что три омских трамвая опять не будут ходить до Амурского поселка из-за ремонта путей.