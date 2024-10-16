По итогам опроса эффективным средством защиты от мошенников пользователи считают определитель номера

Более 70% россиян пользуются определителем номера для защиты от телефонных мошенников. При этом 20% респондентов верят, что этот инструмент может оградить их от нежелательных звонков. Такие данные показал опрос, проведенный ВТБ в начале октября. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса и партнерств ВТБ Игорь Майстренко.
Как показало исследование, у 71% участника опроса подключен один или несколько сервисов определителя номера или спам-защиты на телефоне. 25% респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как такие сервисы подключить.
В то, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников, верят 22% участников опроса, а 20% думают, что этого недостаточно — нужно еще проявлять собственную бдительность.
— Сегодня мы получаем звонки от мошенников едва ли не чаще, чем от родных и друзей. Определитель номера или метка «потенциальный спам» экономит время и не отвлекает внимание на лишние разговоры. Сегодня их подключили 2 млн наших клиентов, которые получают до миллиона таких звонков ежемесячно. А если такой опцией не пользоваться, то каждый следующий звонок рискует обернуться потерей денег, — отметил Игорь Майстренко.
Отмечается, что двумя и более антиспам-фильтрами от мобильных операторов пользуются 22% опрошенных. При этом в течение года оператор банка заблокировал свыше 405 тыс. подозрительных вызовов.