«Выжил с божьей помощью. Как еще, если меня спас “Ангел”»: Михаил Пичугин рассказал про 67 дней дрейфа в море

Мужчина 67 дней дрейфовал в маленькой надувной лодке в Охотском море. На борту с ним были 49-летний брат и 16-летний племянник, но те погибли от истощения. На единственного выжившего у берегов Камчатки случайно наткнулся рыбацкий корабль с символичным названием. Сейчас сибиряк находится в реанимации больницы Магадана, где приходит в себя и восстанавливается после длительного переохлаждения и обезвоживания. За два месяца он похудел на 50 килограммов — на половину своего изначального веса. Утром 16 октября его навестили представители областного правительства.