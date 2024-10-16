«Выжил с божьей помощью. Как еще, если меня спас “Ангел”»: Михаил Пичугин рассказал про 67 дней дрейфа в море

— Как выживали в таких диких условиях?
— С божьей помощью. Как еще, если меня спас «Ангел», — смеется 46-летний Михаил Пичугин.
Мужчина 67 дней дрейфовал в маленькой надувной лодке в Охотском море. На борту с ним были 49-летний брат и 16-летний племянник, но те погибли от истощения. На единственного выжившего у берегов Камчатки случайно наткнулся рыбацкий корабль с символичным названием. Сейчас сибиряк находится в реанимации больницы Магадана, где приходит в себя и восстанавливается после длительного переохлаждения и обезвоживания. За два месяца он похудел на 50 килограммов — на половину своего изначального веса. Утром 16 октября его навестили представители областного правительства.
— Мы приобретем вам билеты домой, — пообещала зампред региона Татьяна Савченко.
— И брата с племянником… Их тоже надо, — тихим голосом перебил мужчина. По его словам, родственники скончались 18 и 28 сентября. Сначала из жизни ушел подросток, затем, обезумев от потери, бороться перестал отец. Их тела Михаил бережно обернул брезентом и положил в носовую часть лодки.
— Как к вам здесь относятся? — продолжила разговор Татьяна Савченко.
— Нормально. Чинят потихонечку, — вновь улыбнулся Михаил и немного рассказал о себе:
— Я из Бурятии. Когда брат жил с мамой в Бурятии, я перебрался на Сахалин. У меня друзья здесь живут. Мы путешествовали. А сейчас брата не стало… Придется обратно переезжать.
Сегодня врачи не разрешают донимать пациента расспросами. С ним работает специалист, который поможет пережить полученную психологическую травму. Однако о произошедшем, хоть и немного, но русский Робинзон говорит сам:
— Собирал водичку дождевую. Забирался под спальник из верблюжьей шерсти. Он мокрый, не сохнет. Но поерзаешь-поерзаешь и согреешься. У меня выбора нет. У меня мама осталась дома, дочка осталась дома.
Напомним, 9 августа трое туристов отплыли на лодке «Байкат 470» от Шантарских островов, где отдыхали в компании друзей. У штурвала был Михаил. В один момент двигатель вышел из строя. Катамаран унесло в открытое море, связь оборвалась. Однако поиски начались лишь 14 августа. Работали спасатели сразу трех регионов: Магаданской области, Хабаровского и Камчатского краев. Добиться результатов не удалось, и спустя месяц поиски приостановили.
Все это время Пичугины были вынуждены есть сухую лапшу и размачивать горох, но спустя время не смогли продолжать питаться одним и тем же. Помимо нехватки еды и воды их мучал холод. В октябре температура воздуха опускалась ниже −10 градусов.
Когда сибиряка обнаружили рыбаки, тот от истощения не мог даже встать. Лишь махал руками и из последних сил кричал: «Сюда-а-а!» и «сил мало». В родной Бурятии мужчину ждут 73-летняя мать, 12-летняя дочь и бывшая супруга.