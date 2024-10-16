Единая автоматизированная система авиапассажиров появится в Беларуси

В постановлении сказано, что авиакомпании, которые осуществляют международные воздушные перевозки, должны обеспечить передачу персональных данных вылетающих и прибывающих в Беларусь пассажиров в указанную базу. Речь идет про ФИО, пол, дату рождения, данные о гражданстве или подданстве, вид, а также срок, серия и номер документа, на основании которого был куплен билет.