Единая автоматизированная система авиапассажиров появится в Беларуси. Это следует из постановления Совета министров № 752 от 12 октября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Сообщается, что белорусское правительство приняло решение создать единую автоматизированную систему персональных данных пассажиров воздушных судов, куда будет включена информация обо всех, кто летает самолетами, информацию о «невъездных» гражданах и так далее.
В постановлении сказано, что авиакомпании, которые осуществляют международные воздушные перевозки, должны обеспечить передачу персональных данных вылетающих и прибывающих в Беларусь пассажиров в указанную базу. Речь идет про ФИО, пол, дату рождения, данные о гражданстве или подданстве, вид, а также срок, серия и номер документа, на основании которого был куплен билет.
Также говорится, что в указанной единой системе будут содержаться данные об авиакомпании, номер рейса, дата и время вылета, число пассажиров на борту, наименования аэропортов вылета и назначения и другая информация.
Уточняется, что у авиаперевозчиков, подключенных к системе, будет доступ к базе данных о пассажирах, которым запрещен въезд в Беларусь. В документе указано, что срок хранения персональных данных пассажиров в базе составит два года.
Тем временем в Беларуси перевозчики предлагают создать черный список пассажиров.
Кстати, единое приложение для продажи билетов на проезд в транспорте появится в Беларуси: «Заказать и оплатить билет можно в круглосуточном режиме».