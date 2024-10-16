Найдены доказательства биологического происхождения железомарганцевых образований

«Глобально такие исследования служат пониманию того, как формировалась поверхность земной коры, как появились залежи тех или иных полезных ископаемых и какую роль в этом процессе играли древние микроорганизмы. В то же время изучение механизмов образования минералов железа в перспективе может найти применение в области получения магнитных частиц биогенного происхождения. Сегодня их рассматривают в качестве платформ для высокоточной доставки лекарств в организм человека или компонентов для наноэлектроники», — отметила доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.