Найдены доказательства биологического происхождения железомарганцевых образований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли доказательства гипотезы о том, что распространенные на дне водоемов и в почвах железомарганцевые образования имеют биологическое происхождение, связанное с жизнедеятельностью организмов в древности. Большое исследование было проведено на примере Срединно-Атлантического хребта на дне океана к западу от Европы, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.
«Ученые ЛЭТИ и СПбГУ предложили новый подход, который позволил получить дополнительный аргумент в пользу биогенных причин для возникновения железомарганцевых образований. Исследование позволит ученым понять, как формировалась поверхность земной коры, как формировались залежи различных полезных ископаемых и какую роль в этом процессе играли древние микроорганизмы», — рассказали в пресс-службе.
Распространенные в различных геоморфологических структурах железомарганцевые образования состоят из марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка и других химических элементов. Есть несколько теорий относительно того, каким образом все эти металлы соединялись в одних образованиях, самая дискуссионная из них — биогенная. Раньше исследования этого направления сводились к микроскопическим изучениям микроорганизмов и к расшифровке их ДНК.
Новый подход дает более глубокий взгляд, подтверждающий гипотезу о биогенном происхождении металлических образований. Ученые сосредоточились на анализе магнитных свойств железомарганцевых слоев, который сопровождался прямым выделением из металла органических веществ методом газовой хромато-масс-спектрометрии и полным химическим анализом образцов. Они доказали, что железные включения появились здесь за счет минерализации с участием железоокисляющих и железовосстанавливающих бактерий.
«Глобально такие исследования служат пониманию того, как формировалась поверхность земной коры, как появились залежи тех или иных полезных ископаемых и какую роль в этом процессе играли древние микроорганизмы. В то же время изучение механизмов образования минералов железа в перспективе может найти применение в области получения магнитных частиц биогенного происхождения. Сегодня их рассматривают в качестве платформ для высокоточной доставки лекарств в организм человека или компонентов для наноэлектроники», — отметила доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.
Это исследование СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ стало частью большого проекта по исследованию природных, в том числе биогенных, источников наночастиц на основе оксидов железа, которые в будущем могут найти применение в различных сферах жизни.