В Красноярске разработали сенсор для создания роботов с тактильными функциями

С помощью такого сенсора робот сможет работать с хрупкими деталями или деталями сложной формы, выявлять сдвиговые деформации. «Такая информация полезна при обнаружении проскальзывания захватываемых деталей или объектов с меняющимся центром тяжести (сосуд с жидкостью), что позволит роботам адаптироваться к изменяющимся условиям, подбирая оптимальную силу сжатия или схвата. Это позволит избежать ошибок при сборке устройств. Например, сегодня АО “Решетнев” решает задачу увеличения производства спутников в сотни раз. Вручную это сделать невозможно. Поэтому разработчики планируют роботизировать все процессы сборки. Но производство настолько уникально, что цена ошибки может быть очень высокой. Внедрение же тактильных датчиков в роботизированный процесс монтажа позволит избежать ошибок», — пояснила руководитель направления.