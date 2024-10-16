В Красноярске разработали сенсор для создания роботов с тактильными функциями

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) разработали гибкие сенсоры с функцией осязания. Устройство поможет создать роботов, способных к тактильным функциям, что может использоваться в медицине и спутникостроении, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые и студенты Университета Решетнева разработали гибкий сенсор с функцией осязания. Проект реализуется в рамках программы “Приоритет-2030”. Развитие науки об осязании и прикосновении (хаптика) приведет к созданию таких робототехнических устройств, которые, подобно живому существу, смогут ощущать мир через осязание. В декабре мы представим этот сенсор. Разработку назвали ReshUSensor, по имени Университета Решетнева», — сообщили в пресс-службе.
По словам руководителя направления по интеллектуальным материалам и структурам университета Таисии Шалыгиной, развитая робототехника — необходимое условие достижения технологического суверенитета страны.
«Мы наблюдаем кадровый дефицит, который возможно восполнить за счет активной роботизации производств в различных секторах экономики. И хоть на рынке представлены различные робототехнические устройства все же ощущается недостаток новых технологических решений для их очувствления и повышения адаптивности к изменяющимся внешним условиям. Для вывода робототехники на новый технологический уровень, необходима разработка и внедрение устройств тактильной сенсорики, которые позволят роботам идентифицировать контактные взаимодействия с поверхностями различной морфологии. Такую разработку мы и сделали», — сообщила Шалыгина.
По данным ученых, разработка позволит расширить сферу применения роботов. «Представьте, что робототехнические устройства смогут не только считывать контактное взаимодействие, но и передавать их. Это позволит расширить практические возможности роботов во многих областях науки и техники. Например, в области медицины уже существуют роботы, позволяющие хирургам осуществлять операции, находясь на значительном удалении от пациента. В этом случае реализация тактильной обратной связи позволит повысить безопасность проводимой операции, снижая вероятность повреждения тканей», — пояснила Шалыгина.
С помощью такого сенсора робот сможет работать с хрупкими деталями или деталями сложной формы, выявлять сдвиговые деформации. «Такая информация полезна при обнаружении проскальзывания захватываемых деталей или объектов с меняющимся центром тяжести (сосуд с жидкостью), что позволит роботам адаптироваться к изменяющимся условиям, подбирая оптимальную силу сжатия или схвата. Это позволит избежать ошибок при сборке устройств. Например, сегодня АО “Решетнев” решает задачу увеличения производства спутников в сотни раз. Вручную это сделать невозможно. Поэтому разработчики планируют роботизировать все процессы сборки. Но производство настолько уникально, что цена ошибки может быть очень высокой. Внедрение же тактильных датчиков в роботизированный процесс монтажа позволит избежать ошибок», — пояснила руководитель направления.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.