Крымский митрополит Тихон возглавил комиссию по культуре при президенте

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон стал главой межведомственной комиссии по сохранению историко-культурного наследия в Совете при президенте России по культуре и искусству. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Руководителем межведомственной комиссии по направлению “Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма” Совета при президенте РФ по культуре и искусству назначить Тихона (Шевкунова) — митрополита Симферопольского и Крымского», — отмечается в документе.
Митрополит также руководит Патриаршим советом по культуре Русской Православной Церкви. Кроме того, священнослужитель является членом президиума Совета при президенте по культуре и искусству. Еще одна должность, которую занимает Тихон, — заместитель председателя Общественного совета при федеральном Министерстве просвещения.
Напомним, 11 октября 2023 года Священный Синод РПЦ освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. Позднее владыка предложил расширить сотрудничество между Русской православной церковью и крымскими школами — по его мнению, можно, например, организовать паломничество школьников в Херсонес Таврический. Сообщалось также, что митрополита Тихона назначили исполняющим обязанности ректора Таврической духовной семинарии.