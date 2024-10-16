Крымский митрополит Тихон возглавил комиссию по культуре при президенте

Напомним, 11 октября 2023 года Священный Синод РПЦ освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. Позднее владыка предложил расширить сотрудничество между Русской православной церковью и крымскими школами — по его мнению, можно, например, организовать паломничество школьников в Херсонес Таврический. Сообщалось также, что митрополита Тихона назначили исполняющим обязанности ректора Таврической духовной семинарии.