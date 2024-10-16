Гидрометцентр России прогнозирует нижегородцам ноябрь теплее обычного

Напомним, что в ночь на 15 октября вслед за столицей в Нижнем Новгороде и северных районах области выпал первый снег. Снегопад совпал с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. По народному поверью это означает, что зима в этом году будет суровой. Фотографиями своих дворов и огородов, укутанных «белым покрывалом» жители региона поделились в соцсетях. Наиболее густой слой снега наблюдали жители севера области. В Семенове снег не растаял даже утром после восхода солнца. Скверы, тропинки и железнодорожные пути оставались белыми, словно в город уже пришла зима.