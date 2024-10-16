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Гидрометцентр России прогнозирует нижегородцам ноябрь теплее обычного

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы.

Сейчас в Олбани: +6° 6 м/с 75% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Средняя месячная температура воздуха в ноябре в Нижегородской области ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Предварительным прогнозом погоды Гидрометцентра России поделилось ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, в ноябре столбики термометров будут показывать −1, −3 градуса, хотя норма для этого месяца −2, −4 градуса. Ожидаемое количество осадков 40−55 мм, что в пределах нормы.

Напомним, что в ночь на 15 октября вслед за столицей в Нижнем Новгороде и северных районах области выпал первый снег. Снегопад совпал с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. По народному поверью это означает, что зима в этом году будет суровой. Фотографиями своих дворов и огородов, укутанных «белым покрывалом» жители региона поделились в соцсетях. Наиболее густой слой снега наблюдали жители севера области. В Семенове снег не растаял даже утром после восхода солнца. Скверы, тропинки и железнодорожные пути оставались белыми, словно в город уже пришла зима.