В Краснодаре 19 улиц временно останутся без света 16 октября

Так, света не будет в поселке Лорис в домах № 4, 5, 6, по улицам Рязанской, 12, 16/1, 30, 34, Садовой, 30, 32. Отключения запланированы по улицам Восточно-Кругликовской, 54−58, 56, 57, 59, 60−62, Рашпилевской, 325/1, Гаражной, 111, Черкасской, 61−65, 67−71, 73−75, 77, Стасова, 134/1.