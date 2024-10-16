В Краснодаре 19 улиц временно останутся без света 16 октября. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00, сообщили в городской ЕДДС.
Так, света не будет в поселке Лорис в домах № 4, 5, 6, по улицам Рязанской, 12, 16/1, 30, 34, Садовой, 30, 32. Отключения запланированы по улицам Восточно-Кругликовской, 54−58, 56, 57, 59, 60−62, Рашпилевской, 325/1, Гаражной, 111, Черкасской, 61−65, 67−71, 73−75, 77, Стасова, 134/1.
Временно будут обесточены улицы Бургасская, 56, 56/1, Волжская, 71, 78, Тополиная, 1, ¼, 3, 3/а, 7/2, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 23, Московская, 95, 95/1, 97, Жигулевская, 3, Зеленая, 633. Отключения запланированы по улицам Солнечной, 6, 11/1, Шоссейной, 2, 2/2, 2/6, 3/1, 18, Компрессорной, 4, 6/3, Центральной, 16 и Народной, 25.