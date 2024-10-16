На М-5 «Урал» в Башкирии водитель Lada Granta едва не погиб после столкновения с отбойником

Сегодня утром, 16 октября, в Уфимском районе Башкирии едва не погиб водитель отечественного водителя. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла на 1484 километре трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, 25-летний житель Иглинского района за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате происшествия водитель получил увечья.
По факту происшествия началось разбирательство.
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