Крот «Метрович» появился на транспортных картах в Нижнем Новгороде

Крот «Метрович» появился на лимитированных транспортных картах в Нижнем Новгороде. Сейчас они доступны в кассах нижегородского метрополитена, сообщает «Ситикард».
Маскот нижегородского метро изображен на транспортных картах со всеми проездными тарифами.
Напомним, что ранее «Ситикард» выпустил транспортные карты, посвященным выставкам, которые проходят в Нижегородском государственном художественном музее, а также карточки с нижегородскими закатами, Кремлем, фотографиями с фестиваля «Столица закатов» и серию к Году Семьи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подготовка к строительству метро в Сормове стартует в конце 2024 года.