Крот «Метрович» появился на транспортных картах в Нижнем Новгороде

Напомним, что ранее «Ситикард» выпустил транспортные карты, посвященным выставкам, которые проходят в Нижегородском государственном художественном музее, а также карточки с нижегородскими закатами, Кремлем, фотографиями с фестиваля «Столица закатов» и серию к Году Семьи.