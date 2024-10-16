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Крот «Метрович» появился на транспортных картах в Нижнем Новгороде

Сейчас карты доступны в кассах нижегородского метрополитена.

Источник: Ситикард

Крот «Метрович» появился на лимитированных транспортных картах в Нижнем Новгороде. Сейчас они доступны в кассах нижегородского метрополитена, сообщает «Ситикард».

Маскот нижегородского метро изображен на транспортных картах со всеми проездными тарифами.

Напомним, что ранее «Ситикард» выпустил транспортные карты, посвященным выставкам, которые проходят в Нижегородском государственном художественном музее, а также карточки с нижегородскими закатами, Кремлем, фотографиями с фестиваля «Столица закатов» и серию к Году Семьи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подготовка к строительству метро в Сормове стартует в конце 2024 года.