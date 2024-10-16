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«Белгоспищепром» сказал о стоимости новогодних подарков из-за цен на какао-бобы

«Белгоспищепром» сказал про стоимость новогодних подарков из-за роста цен на какао-бобы.

Источник: Комсомольская правда

«Белгоспищепром» сказал о стоимости новогодних подарков из-за цен на какао-бобы. Подробности озвучил специалист отдела рекламы и маркетинга фабрики «Спартак» Никита Малашков, пишет sb.by.

Он уточнил, что имело место быть подорожание какао-бобов в 2024 году. Малашков обратил внимание на то, что если речь идет именно о новогодних подарках, то их основными потребителями выступают дети:

— А они не очень любят горький шоколад с высоким содержанием этих бобов, поэтому на новогодней кампании это подорожание никак не сказалось, — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что все делается по нормам, никакого снижения содержания какао в кондитерских изделиях не случилось, а все конфеты, которые есть в наборах, сохранили и свою цену, и содержание какао-бобов.

В свою очередь, заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Оксана Близнюк заметила, что сейчас кондитерские предприятия концерна полностью обеспечены какао-бобами как на новогоднюю продукцию, так и для выпуска остальной продукции.

— До конца года мы этим ресурсом обеспечены и ежедневно пополняем его запасы через биржу, — сообщила Близнюк.

Ранее мы писали, что белорусская «Коммунарка» выпустит адвент-календарь с шоколадом и конфетами: «Рассчитан на 15 дней».

Тем временем «Белгоспищепром» сказал про востребованность новогодних подарков за границей.

А еще «Белгоспищепром» прокомментировал подорожание белорусского шоколада.