«Амур» впервые за 15 лет проиграл «Ладе» в Хабаровске, счёт встречи 3:5

Встреча прошла 15 октября на «Платинум Арене» и собрала 7100 зрителей. Первый период начался с активной игры «Амура», который открыл счёт благодаря Ли на 4-й минуте. Однако «Лада» быстро отыгралась: Михайлов сравнял счёт, и первая двадцатиминутка завершилась вничью — 1:1. Во втором периоде тольяттинцы продемонстрировали впечатляющую самоотдачу и захватили инициативу. Ожгихин дважды поразил ворота Бобкова, сделав счёт 3:1 к концу периода.