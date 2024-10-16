«Амур» впервые за 15 лет проиграл «Ладе» в Хабаровске, счёт встречи 3:5

В Хабаровске хоккейный клуб «Амур» уступил тольяттинской «Ладе» со счётом 3:5. Поражение в игре против «Лады» на домашней площадке стало первым за полтора десятка лет, сообщает Telegram-канал «Территория Тигров».
Встреча прошла 15 октября на «Платинум Арене» и собрала 7100 зрителей. Первый период начался с активной игры «Амура», который открыл счёт благодаря Ли на 4-й минуте. Однако «Лада» быстро отыгралась: Михайлов сравнял счёт, и первая двадцатиминутка завершилась вничью — 1:1. Во втором периоде тольяттинцы продемонстрировали впечатляющую самоотдачу и захватили инициативу. Ожгихин дважды поразил ворота Бобкова, сделав счёт 3:1 к концу периода.
В третьем отрезке «Амур» сумел сократить отставание — Ли забил второй гол в игре. Но «Лада» ответила двумя шайбами Попугаева, который продемонстрировал блестящую игру, завершив матч с дублем. Грецкий из «Амура» лишь скрасил итоговое поражение, забросив шайбу на 58-й минуте.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов отметил, что команда соперника проявила «сумасшедшую самоотдачу», в то время как его подопечные не смогли показать достаточной борьбы.
«Мы проиграли в духе и желании, а 20 блокированных бросков соперника — это не просто цифры. Это свидетельствует о том, как они хотели победить», — резюмировал он.